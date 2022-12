Ottavi di Finale Qatar 2022: come vederli in streaming anche dall'estero

Ormai è quasi tutto pronto per gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022. Un appuntamento importantissimo che deciderà le sorti di molte squadre per la corsa all’ambito trofeo. Come già detto l’esclusiva della Coppa del Mondo FIFA questa volta l’ha ottenuta la Rai.

Anche se la sorte ha voluto che l’Italia non riuscisse a qualificarsi, c’è da dire che fino a oggi è stato un mondiale ricco di sorprese. Molte squadre su cui nessuno avrebbe mai puntato ora si trovano agli Ottavi di Finale. Pensiamo a Croazia, Giappone, Marocco, Australia e Polonia.

Se non vuoi perderti questo appuntamento importantissimo che andrà in onda da domani, sabato 3 dicembre, a martedì prossimo, 6 dicembre, e ti trovi all’estero devi provvederti una VPN. Infatti, l’unico modo è accedere a tutte le partite tramite la piattaforma di streaming Rai Play dall’estero.

Ottavi di Finale Qatar 2022: in tuo soccorso arriva NordVPN

Sarà NordVPN a salvare i Mondiali di Calcio Qatar 2022 se ti trovi all’estero per lavoro o per vacanza. Questo perché Rai Play, come tutte le piattaforme di streaming, non permette l’accesso ai contenuti se la connessione avviene fuori dall’Italia. Si tratta di rigide restrizioni geografiche che però possono essere aggirate.

Attivando NordVPN sul tuo dispositivo potrai superare qualsiasi barriera tecnica e goderti tutti i contenuti da qualsiasi luogo. Installa la sua app e accedi con l’account generato durante la registrazione. Vai alla sezione server e seleziona un server italiano tra quelli disponibili. Ce ne sono più di un migliaio.

Il fatto che siano posizionati in 59 Paesi è già una garanzia per ottenere una navigazione senza limiti né censure. In più NordVPN aggiorna costantemente i suoi server per riuscire ad aggirare le restrizioni geografiche sempre più stringenti delle piattaforme di streaming.

Con NordVPN attiva avrai anche una connessione ottimizzata. Scopri uno streaming veloce e senza buffering. Dì addio alle solite interruzioni sul più bello della partita e goditi gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 con una qualità insuperabile e una sicurezza impagabile.

