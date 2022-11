Come vedere Germania-Giappone in streaming fuori dall'Italia

Domenica 20 novembre 2022 sono ufficialmente iniziati i Mondiali di Calcio Qatar 2022. Nonostante le numerose polemiche e discussioni che stanno caratterizzando questo evento, tutti gli appassionati di calcio vogliono godersi ogni singola partita tra quelle più attese. Una di queste è proprio Germania-Giappone.

Il calcio d’inizio sarà fischiato domani, mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 14:00. Questa partita è valida per la fase a gironi del Gruppo E. Verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, tramite digitale terrestre o TivùSat. Se ti trovi all’estero è impossibile che tu possa vederla in questo modo, ma non disperare perché esiste una soluzione.

La Rai permette a tutti i suoi utenti di guardare la Coppa del Mondo Qatar 2022 anche attraverso la sua piattaforma Rai Play. Quindi potrai goderti Germania-Giappone in streaming, anche con la qualità 4K. Tuttavia, c’è un altro problema da risolvere: le limitazioni geografiche imposte. Infatti, se ti trovi fuori dall’Italia non puoi accedere a Rai Play.

Per questo però esiste AtlasVPN. Si tratta di un’ottima VPN che, grazie ai suoi server aggiornati ogni giorno, ti permette di aggirare qualsiasi restrizione, anche la più complicata, per guardare tutti i tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo. In pratica avrai una connessione senza limiti con libero accesso a internet.

Come impostare AtlasVPN per vedere Germania-Giappone dall’estero

Vediamo adesso come impostare AtlasVPN per vedere Germania-Giappone dall’estero in streaming. Va da sé che queste istruzioni valgono per tutte le VPN. Quindi se sei già abbonato a un altro provider dovrai solo ripeterle, seguendo le impostazioni dell’ecosistema della tua applicazione.

Per prima cosa devi installare l’app di AtlasVPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere in streaming le partite di Qatar 2022 dall’estero. Successivamente accedi con l’account utilizzato in fase di registrazione al momento dell’acquisto di uno degli abbonamenti disponibili. Poi seleziona un server italiano tra quelli elencati. Infine, accendi la VPN.

Dopodiché scarica e installa Rai Play sul tuo dispositivo. Accedi con il tuo account o, se non ce l’hai, registrane uno nuovo. Una volta attivata la piattaforma di streaming potrai tranquillamente vedere Germania-Giappone da qualsiasi luogo, tanto la tua connessione risulterà in Italia grazie al server di AtlasVPN.

Attiva subito AtlasVPN approfittando dell’offerta Black Friday in corso. Ottieni 2 anni 6 mesi gratis a soli 1,45 euro al mese. La tua connessione diventerà 100% anonima, ottimizzata per lo streaming anche in 4K, senza annunci pubblicitari e senza limitazioni geografiche né censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.