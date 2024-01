Orologio Casio F91W-1: il grande classico in OFFERTA a 19,99€

Per avere uno stile inconfondibile affidati ad un grande classico degli accessori: parliamo dell’orologio Casio F91W-1 che puoi acquistare in offerta su eBay a soli 19,99 euro. Con spedizione gratuita ed immediata lo riceverai nel giro di pochissimo, pronto ad essere sfoggiato al tuo polso.

Orologio Casio in offerta: lo sportivo perfetto

L’orologio CASIO F91W-1 rappresenta un modello casual sportivo, ideale per molteplici situazioni. Con la sua resistenza all’acqua, è adatto per essere indossato durante escursioni, jogging o corse sotto la pioggia, offrendo una durabilità affidabile anche in condizioni avverse.

La modalità cronometro è dotata di funzioni critiche con incrementi di 1/100 di secondo, offrendo precisione nei conteggi temporali, mentre la visualizzazione del tempo può essere selezionata tra formati a 12 o 24 ore, garantendo flessibilità nella scelta delle preferenze utente.

Infine, con la funzione di segnale orario (on/off) e l’allarme giornaliero, l’orologio CASIO F91W-1 offre non solo accuratezza nel tempo, ma anche praticità nelle sue funzioni aggiuntive per adattarsi alle esigenze quotidiane. In più è tornato di moda, che male non fa. Ti bastano 19,99 euro su eBay: non fartelo scappare.

