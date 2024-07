Orologio CASIO con cinturino in silicone a soli 20€ su eBay

Il leggendario orologio CASIO F-91W, famoso per la sua semplicità, affidabilità e durata, è ora disponibile, nella sua iconica versione con cinturino in silicone, a un prezzo scontato di soli 20 euro su eBay. Questo classico orologio digitale, con il suo design senza tempo e le funzionalità pratiche, continua a essere una scelta popolare per persone di tutte le età.

Orologio CASIO: design iconico e funzionalità pratiche

Il CASIO F-91W è riconoscibile immediatamente grazie al suo design minimalista e funzionale. Il quadrante rettangolare e il display LCD chiaro e leggibile rendono questo orologio ideale per l’uso quotidiano. L’edizione con cinturino in silicone aggiunge un tocco di modernità e comfort, rendendo l’orologio ancora più versatile e adatto a varie occasioni.

L’orologio è dotato di tutte le funzionalità essenziali che ci si aspetta da un orologio digitale CASIO:

Ora e Data: display digitale che mostra chiaramente ora, minuti e secondi, oltre alla data e al giorno della settimana.

display digitale che mostra chiaramente ora, minuti e secondi, oltre alla data e al giorno della settimana. Sveglia: funzione sveglia con segnale acustico per garantire che non perderai mai un appuntamento.

funzione sveglia con segnale acustico per garantire che non perderai mai un appuntamento. Cronometro: cronometro preciso al centesimo di secondo, perfetto per monitorare i tuoi tempi in attività sportive o altre necessità.

cronometro preciso al centesimo di secondo, perfetto per monitorare i tuoi tempi in attività sportive o altre necessità. Retroilluminazione: luce LED integrata per una facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione.

luce LED integrata per una facile lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Resistenza all’acqua: resistente agli schizzi e alla pioggia, adatto per l’uso quotidiano ma non per immersioni prolungate.

resistente agli schizzi e alla pioggia, adatto per l’uso quotidiano ma non per immersioni prolungate. Durabilità e affidabilità: costruito con materiali di alta qualità, questo orologio è progettato per resistere all’usura quotidiana. Il cinturino in silicone non solo aggiunge comfort, ma è anche resistente e facile da pulire, ideale per chi conduce uno stile di vita attivo.

costruito con materiali di alta qualità, questo orologio è progettato per resistere all’usura quotidiana. Il cinturino in silicone non solo aggiunge comfort, ma è anche resistente e facile da pulire, ideale per chi conduce uno stile di vita attivo. Batteria a lunga durata: grazie alla tecnologia efficiente di CASIO, una singola batteria può alimentare l’orologio per diversi anni, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e offrendo tranquillità agli utenti.

Il prezzo scontato su eBay di soli 20 euro rende questo orologio un affare eccezionale. Che tu stia cercando un regalo pratico e alla moda o un orologio affidabile per te stesso, il CASIO F-91W con cinturino in silicone offre un valore incredibile. Questo prezzo speciale rende l’orologio accessibile a tutti, mantenendo l’alta qualità e l’affidabilità che hanno reso CASIO un nome di fiducia nel settore degli orologi.