Orologio CASIO a soli 35€: MIRACOLO di eBay

Con eBay le sorprese non finiscono mai! Oggi acquisti il mitologico Orologio CASIO AE-1500WH-8BVEF a un prezzo incredibile. Mettilo in carrello a soli 35 euro, invece di 39,99 euro. Un’occasione unica per aggiudicarti un articolo senza tempo che sta facendo la storia degli orologi da polso.

Ottenere questo prezzo pazzesco è semplice e veloce. Devi solo inserire il coupon MARZO24 nell’apposita sezione “Codici Sconto” che trovi poco prima del check out con la conferma del pagamento. Con eBay hai la consegna gratuita e anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

Orologio CASIO: eleganza e funzionalità al polso

Oggigiorno vanno sempre più di moda gli smartwatch, ma non tutti amano portarli al polso tutto il giorno. Se sei un nostalgico allora non devi farti scappare il fantastico Orologio CASIO AE-1500WH-8BVEF. Grazie alle sue componentistiche premium è super resistente e impermeabile all’acqua fino a 100 metri.

Inoltre, la batteria è garantita per un ciclo di 10 anni. Completamente digitale, oltre a mostrare l’ora, fornisce informazioni molto utili come la data, gli allarmi e il cronometro. Ma non è tutto. Infatti, premendo semplicemente un tasto si illumina al buio. Scopri tutte le altre caratteristiche.

Acquistalo oggi stesso a soli 35 euro, invece di 39,99 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 11,70 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.