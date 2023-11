Oral-B Waterjet Pro 700 + spazzolino elettrico a PREZZO da URLO

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti consente di avere un sistema di pulizia dentale completo a un prezzo da non credere. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Oral-B Waterjet Pro 700 a soli 69,99 euro, invece che 96,99 euro.

Goditi lo sconto del 28% e risparmia 26 euro sul totale. Cosa più impostante potrai avere tutto quello che ti serve per un sorriso smagliante e gengive più sane. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Oral-B Waterjet Pro 700: sorridi senza preoccupazioni

Quello che troverai in questa offerta è un sistema di pulizia a idropulsione, uno spazzolino elettrico, 2 testine rotonde e 4 testine Oxyjet. Vediamo le specifiche bel dettaglio:

Sistema di pulizia a idropulsione: il getto d’acqua ti permette di avere una pulizia mirata e capillare, proprio come quella che faresti da dentista. E potrai anche regolare il getto come desideri.

Spazzolino elettrico: la sua testina rotonda avvolge ogni dente, ruota, pulsa e oscilla, garantendo una pulizia perfetta. Inoltre ha un sensore della pressione e una super batteria.

Con questo sistema di pulizia 2 in 1 avrai sempre i denti perfetti senza fare nessuno sforzo. Ora devi essere rapido però perché a questa cifra lo vorranno tutti. Quindi dirigiti su Amazon e acquista il tuo Oral-B Waterjet Pro 700 a soli 69,99 euro, invece che 96,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

