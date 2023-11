Oral-B Smart 4 4500 Nero CrossAction: con lo sconto del 63% il prezzo è ASSURDO!

Siete alla ricerca di un ottimo spazzolino elettrico per la vostra migliore igiene orale? Su Amazon potreste approfittare di un clamoroso sconto riguardante il fantastico Oral-B Smart 4 4500 Nero CrossAction. Il suo prezzo di 134,99 euro scende a 49,99 euro grazie allo sconto del 63%. Un prezzo del genere lo rende imperdibile anche perché si tratta di uno dei migliori spazzolini elettrici in commercio. Lo sconto pazzesco del 63% riporta il prezzo finale al suo minimo storico come non accadeva da tempo.

Oral-B Smart 4 4500 Nero CrossAction: la soluzione ideale per la vostra igiene orale

Con l’elegante manico dello spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 verranno ottimizzate le vostre abitudini di spazzolamento. Grazie al facile collegamento con l’app Oral-B scaricabile sul vostro smartphone avrete modo di essere guidati con suggerimenti in tempo reale e consentirvi di spazzolare al meglio i vostri denti. Perfezionate la vostra routine d’igiene orale con la testina arrotondata di Oral-B in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive più sane.

Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco. Grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e vi avvisa quando state spazzolando in modo troppo aggressivo, proteggendo le gengive più delicate. All’interno della confezione troverete, infine, il vostro spazzolino con relativo caricatore, 2 testine di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Gengive Gengive Smalto Pro-Repair.

Il prezzo, lo ripetiamo, è di soli 49,99 euro: non male per un prodotto di questa qualità che di listino costerebbe molto di più. Non attendete troppo perché l’offerta potrebbe scadere a breve. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.