Oral-B Smart 4 4500: l'EPICO spazzolino elettrico a PREZZO BOMBA

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa occasione durerà pochissimo, quindi devi essere molto veloce per avvalerti dell’offerta. Prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Oral-B Smart 4 4500 a soli 49 euro, invece che 134,90 euro.

Ebbene sì, in questo momento, e ovviamente ancora per poco, hai la possibilità di beneficiare di uno sconto incredibile del 64% e quindi risparmi ben 86 euro. Approfittane subito perché adesso puoi avere probabilmente il migliore spazzolino elettrico a un prezzo ridicolo.

Oral-B Smart 4 4500: 4 ragioni per averlo, oltre al prezzo

Testina innovativa: grazie alla testina rotonda riesce ad andare in profondità, rimuovendo così la placca anche nelle parti più difficile che con uno spazzolino tradizionale invece faresti fatica a rimuovere.

Sensori: possiede 2 sensori, uno che ti avvisa se stai spazzolando in modo troppo energico e uno che vibra ogni 30 secondi per cambiare zona in cui stai spazzolando. Così avrai gengive sane e una pulizia perfetta.

possiede 2 sensori, uno che ti avvisa se stai spazzolando in modo troppo energico e uno che vibra ogni 30 secondi per cambiare zona in cui stai spazzolando. Così avrai gengive sane e una pulizia perfetta. Batteria: ha una mega batteria che gli permette di durare per più di 2 settimane prima di doverlo ricaricare.

ha una mega batteria che gli permette di durare per più di 2 settimane prima di doverlo ricaricare. Confezione: in questa confezione troverai una testina di ricambio, il caricatore e una pratica custodia da viaggio, utilissima per quando stai via per alcuni giorni da casa.

Oggi puoi avere un vero portento a pochissimo ma devi fare in fretta. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Oral-B Smart 4 4500 a soli 49 euro, invece che 134,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.