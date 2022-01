Ora si potranno aggiornare le AirPods con un Mac

Il firmware delle AirPods ora potrà essere aggiornato direttamente da un Mac con macOS 12.3 beta; scopriamo maggiori dettagli su questa particolare funzionalità prossima al debutto.

AirPods: ecco come si aggiorna il firmware

Il processo di aggiornamento del firmware delle cuffiette Bluetooth di Apple è piuttosto caotico e confusionario, anche perché – ad oggi – non esiste ancora un modo manuale per scaricare e installare un nuovo firmware, né alcun indicatore sull'avanzamento dello stato dell'update. Anche se questo sarà vero, macOS 12.3 beta consente finalmente di aggiornare gli AirPods direttamente dal computer.

I colleghi di 9to5Mac sono stati in grado di confermare che macOS Monterey 12.3 beta, rilasciato giovedì per gli sviluppatori, presenta il framework responsabile dell'aggiornamento del firmware degli AirPods. In precedenza, questi aggiornamenti potevano essere eseguiti solo tramite un iPhone o iPad in maniera del tutto automatica. Ecco cosa hanno affermato:

Durante i nostri test, siamo stati in grado di aggiornare con successo un paio di AirPods Pro all'ultima versione del firmware disponibile utilizzando un Mac con macOS Monterey 12.3 beta. Sfortunatamente, il processo di update viene attivato automaticamente proprio come in iOS, il che significa che non c'è modo di sapere quando è disponibile un aggiornamento o quando il Mac sta scaricando il firmware, almeno non in modo semplice.

Il colosso di Cupertino afferma che gli aggiornamenti del firmware delle AirPods vengono installati quando gli auricolari sono collegati tramite Bluetooth ad un device Apple. Inoltre, avere le cuffiette collegata ad una fonte di alimentazione può aiutare il processo.

A differenza di iPhone e iPad, il Mac non mostra la versione attuale del firmware degli auricolari. Anche questo procedimento appare un po' confusionario. Voi cosa ne pensate?

Segnaliamo inoltre che macOS Monterey 12.3 beta è ora disponibile per gli sviluppatori, mentre il rollout ufficiale è previsto per questa primavera. In questa versione c'è il famigerato Universal Control: sta per arrivare e rivoluzionerà l'interazione fra Mac e iPad.