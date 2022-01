Apple vuole rivoluzionare le prossime AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro sono gli auricolari true wireless di fascia alta dell'azienda e si dice che società si stia preparando a lanciare il nuovo modello, soprannominato AirPods Pro 2, nei prossimi mesi.

AirPods Pro 2: cosa ci aspettiamo di vedere da Apple

L'azienda sta lentamente aggiungendo alcune delle funzionalità Pro ai modelli standard, ma sembra che abbia nuove features esclusive in cantiere. Il gigante della tecnologia con sede a Cupertino ha depositato una nuova domanda di brevetto per una nuova funzionalità relativa al nuovo paio di AirPods Pro, intitolata “Interruzione per dispositivi audio con cancellazione del rumore“, che è fondamentalmente una modalità di trasparenza automatica.

Con questa funzione, gli utenti saranno in grado di determinare in anticipo quando la funzione di cancellazione attiva del rumore deve essere sospesa. Così facendo, ogni utente potrà impostare la funzione in modo che venga interrotta da uno o più contatti predefiniti che vengono identificati da dispositivi elettronici o tramite comandi verbali, tramite riconoscimento di suoni o parole di attivazione.

Ciò significa che la funzione di cancellazione attiva del rumore rimarrà attiva per AirPods Pro ma quando l'utente entrerà in contatto con qualcuno che è nell'elenco dei contatti autorizzati ad interrompere la suddetta modalità, gli auricolari passeranno in “trasparency mode”.

In più, si legge che questa caratteristica non sarà limitata solo agli altri contatti poiché il brevetto rileva che il sistema sarà in grado di riconoscere suoni importanti come sirene della polizia o delle ambulanze, allarmi antincendio, e quei suoni possono anche essere impostati come trigger per il cambio della modalità.

Sebbene il brevetto sia stato originariamente depositato da Apple lo scorso anno a luglio, non vi è alcuna garanzia che tale opzione arrivi sul modello prossimo al debutto. Il patent è solo un'indicazione del fatto che l'azienda sta lavorando allo sviluppo di ciò.

Per quanto riguarda le AirPods Pro 2, i dispositivi dovrebbero diventare ufficiali nell'autunno di quest'anno, insieme a un sacco di altri prodotti Apple. Potrebbero essere dotati di un design rinnovato e di nuove funzionalità relative alla salute e al benessere.