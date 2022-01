Apple rilascia MacOS 12.2: ecco perché è così importante

Apple ha appena rilasciato macOS 12.2 con diverse nuove patch di sicurezza per Safari, ma pare che sia anche migliorato lo scorrimento del display ProMotion sui modelli da 14 e 16 pollici.

Cosa c'è di nuovo in MacOS 12.2 di Apple?

Dopo un periodo beta di poco più di un mese, l'OEM di Cupertino ha ufficialmente reso disponibile per tutti gli utenti l'ultima release di macOS. macOS 12.2, che arriva con un'importante correzione di sicurezza per Safari, scorrimento migliorato sul browser per il nuovo MacBook Pro con tecnologia ProMotion una nuova app nativa di Apple Music. Inoltre, viene fornito con 13 importanti aggiornamenti di sicurezza:

macOS 12.2 sta iniziando ad arrivare sui Mac degli utenti tramite OTA. Andate su Preferenze di Sistema> Aggiornamento software per verificare se è disponibile per il vostro Mac. Apple ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento per chi è ancora su Big Sur con macOS 11.6.3.

Sebbene non arrivi con molte modifiche, ma, cosa più importante, il firmware in questione include una correzione di sicurezza per un grave bug di Safari insieme ad alcuni altri miglioramenti e correzioni.

L'exploit del browser nativo della mela è stato scoperto per la prima volta all'inizio di questo mese e può far trapelare la cronologia di navigazione degli utenti alla rete e gli ID dell'account Google. Questo è stato corretto per la prima volta da Apple in iOS 15.3 e macOS 12.2 RC insieme alla versione ufficiale di oggi.

Un'altra correzione con macOS 12.2 migliora lo scorrimento in Safari con ProMotion sul nuovo MacBook Pro. E, come visto dalla prima beta di macOS 12.2, c'è una nuova app nativa di Apple Music. Come abbiamo notato in precedenza:

Alcune parti dell'app Music erano già native, come la libreria musicale. Ma ora gli utenti Mac noteranno che la ricerca di nuovi brani in Apple Music è molto più veloce poiché le pagine dei risultati vengono visualizzate con un'interfaccia nativa anziché come pagina Web. Anche lo scorrimento tra gli elementi è diventato più fluido con l'app beta e i gesti del trackpad ora sono più reattivi.

Confrontando entrambe le app fianco a fianco, l'app beta Music potrebbe sembrare più semplice con alcuni effetti dell'interfaccia mancanti: questo è probabilmente perché Apple sta ricostruendo tutto da zero e ci vorrà del tempo prima che la versione nativa ottenga tutti questi effetti visivi.