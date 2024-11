Ora sarà possibile gestire Google Home anche con Gemini

L’ultimo aggiornamento di Google Home sembra avere tutta l’intenzione di mandare Google Assistant in pensione. Se finora, infatti, Gemini non aveva ancora le capacità di gestire i dispositivi smart di casa, ora può farlo. Google ha, infatti, rilasciato l’espansione di Gemini per Google Home, insieme a un nuovo aggiornamento dell’app che include alcune modifiche all’interfaccia utente.

Gemini prenderà il posto di Google Assistant?

Tra le novità aggiunte da Google, l’azienda ha appunto dato la possibilità a Google Home di comunicare con Gemini. Gli utenti Android che fanno parte della beta pubblica dell’app Gemini possono già provare la nuova estensione.

Come funziona? Come Google Assistant: basta “risvegliare” Gemini e chiedergli di controllare i dispositivi smart home. Accendi le luci, abbassa il termostato. L’Intelligenza Artificiale si collegherà a Google Home ed eseguirà quanto chiesto.

Ci sono voluti anni affinché Google Assistant diventasse un assistente degno di tale nome. Tuttavia, sembra che la direzione dell’azienda sia proprio quella di sostituire il buon vecchio assistente vocale per far posto a Gemini, che sta man mano integrando tutte quelle funzionalità che gli permetteranno di diventare un vero e proprio assistente AI. E l’integrazione con Google Home non è che uno dei primi passi verso questo obiettivo.