Wabetainfo segnala che WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play. Questo porta l’ultima versione beta di WhatsApp a alla v2.21.7.3. Secondo i rapporti precedenti, l’azienda vorrebbe migliorare le relazioni con i clienti. A tal fine, sta creando una funzionalità che consentirà agli utenti di contattare il supporto di WhatsApp direttamente da un thread di chat.

WhatsApp: il supporto clienti via chat

Sono tutte visibili nell’ultima Beta per Android. WhatsApp ha lavorato instancabilmente sulla sua piattaforma social per offrire agli utenti i migliori servizi. Negli ultimi tempi, c’è stata un’enorme concorrenza nello spazio dei social media. Mentre Facebook possiede WhatsApp e Instagram, altre piattaforme come Telegram, TikTok e più recentemente Clubhouse sono buoni competitor, anche se il servizio offerto è completamente differente.

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android porta questa funzionalità. Tuttavia, per ora, questa funzione sarà disponibile solo per beta tester specifici. Ciò significa che solo poche persone riceveranno questa feature per ora. Se dovesse andare tutto per il verso giusto, il lancio globale non dovrebbe essere lontano.

Per verificare se questa funzione è già attiva sul vostro telefono, dovete seguire i seguenti passaggi. Andare su “Impostazioni di WhatsApp“, cliccate su “Aiuto” e infine su “Contattaci“. Se il risultato del processo sopra mostra qualcosa di simile a ciò che è nell’immagine qui sotto, significa che avete già la funzione.

Inoltre, un’altra funzionalità fornita con questo update in rollout è la risposta su WhatsApp in una chat di gruppo. Se si attiva un thread di chat, l’app risponderà direttamente in una conversazione di gruppo. Ad ogni modo, non dovete preoccuparvi se queste funzionalità non sono attive per voi. Secondo i recenti rapporti, più dispositivi riceveranno presto questo firmware.

