OPPO e Xiaomi puntano in alto: presto la ricarica a 200 W

La velocità di ricarica di uno smartphone è ormai da tempo uno degli aspetti più importanti a cui fa caso un acquirente prima di selezionare un nuovo device da acquistare: Xiaomi e OPPO si stanno spingendo verso nuovi limiti arrivando a studiare e testare la tecnologia alla base della ricarica rapida a 200 W. Ad oggi lo smartphone da gaming Red Magic 7 è il più veloce sul mercato con una velocità di ricarica che arriva fino a 165 W, ma le due superpotenze cinesi hanno intenzione di raggiungere un nuovo record spingendosi fino ai 200 W.

OPPO e Xiaomi stanno testando la ricarica rapida a 200 W

Quest’oggi, secondo le informazioni pubblicate da un tipster su Weibo, entrambe le compagnie sono in una fase piuttosto avanzata dei lavori per raggiugere questo traguardo. Xiaomi aveva già mostrato il vantaggio di questa tecnologia alcuni mesi fa pubblicando un video su YouTube (lo trovate in calce alla news) dove filmava i risultati raggiungi dal proprio team di sviluppo: in quel caso un Mi 11 Pro era stato opportunamente modificato per raggiungere l’incredibile velocità di ricarica a 200 W (su cavo) e 120 W in wireless.

OPPO, dal canto suo, ha già confermato che inizierà presto la produzione di massa della tecnologia di ricarica rapida a 125 W e presto presenterà anche i suoi avanzamenti per quanto riguarda la ricarica a 200 W. Secondo alcuni leaker, entrambe le compagnie hanno in programma di annunciare smartphone con il supporto a questa tecnologia già durante quest’anno.