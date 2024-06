OPPO Watch X: risparmia 145 euro con bundle + voucher newsletter

Il nuovo OPPO Watch X è protagonista di un’interessante promozione sullo store ufficiale di OPPO. Grazie al bundle con gli auricolari OPPO Enco X3i, è possibile risparmiare 95 euro, a cui si aggiungono altri 50 euro di voucher iscrivendosi alla newsletter di OPPO gratuitamente, per un risparmio complessivo di 145 euro e un prezzo finale di 314,98 euro.

Design senza tempo, fino a 12 giorni di durata della batteria, sensoristica precisa e Wear OS a bordo: questi i principali punti di forza di Watch X del marchio OPPO, uno dei migliori smartwatch Wear OS di quest’anno.

OPPO Watch X in offerta a 314,98 euro invece di 459,98 euro

Uno dei principali tratti distintivi dell’indossabile Watch X è il design, che unisce eleganza e stile a materiali resistenti. Ottimo anche lo schermo da 1,43 pollici di tipo AMOLED, con refresh rate a 60 Hz e luminosità massima di 1.000 nits.

Un altro punto di forza dello smartwatch di casa OPPO è il processore a doppia architettura Qualcomm Snapdragon W5 Gen.1, per prestazioni e autonomia al top. Quest’ultima, in particolare, rappresenta una marcia in più per lo smartwatch, grazie anche a una capacità della batteria di 500 mAh e la ricarica rapida WatchVOOC.

Al di là del design e dell’autonomia, un ulteriore aspetto da rimarcare riguarda la precisione dei sensori montati sullo smartwatch, in grado di monitorare oltre 100 sport diversi e la salute delle persone che li indossano. Tra le chicce si annovera il GPS a doppia frequenza, capace di offrire misurazioni al millimetro.

Lo smartwatch OPPO Watch X è in offerta a 314,98 euro in bundle con i nuovi auricolari Enco X3i e il voucher da 50 euro con l’iscrizione alla newsletter. Inoltre, è possibile beneficiare del pagamento in 3 o 10 rate e delle spese di spedizione gratuite.