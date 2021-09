OPPO Watch Free, lo smartwatch che dura DUE SETTIMANE

OPPO Watch Free è appena stato presentato ufficialmente: racchiude uno schermo AMOLED, oltre 100 modalità sportive, una modalità eSports e ha un'autonomia record di ben 14 giorni.

OPPO Watch Free: le caratteristiche

Il colosso cinese ha annunciato oggi un nuovo wearable. Si chiama Watch Free e arriva con tutte le classiche funzionalità che ci si aspetta da un fitness tracker pensato per la salute, ma ne aggiunge anche di uniche.

OPPO Watch Free ha un display AMOLED da 1,64 pollici con una risoluzione di 280 x 456, gamma di colori DCI-P3 e una densità di pixel di 326 PPI. Il display rettangolare è alloggiato in una cornice realizzata in policarbonato, mentre la parte inferiore è rivestita in un materiale realizzato in plastica di nylon (PA). Attaccati all'orologio ci sono cinturini in silicone con una trama in pelle che, secondo l'azienda, sono traspiranti e comodi da indossare anche durante il sonno.

Il fitness tracker può monitorare più di 100 modalità sportive tra cui cricket, salto con l'arco, tiro con l'arco, sci, pallavolo, kayak e badminton. Tuttavia, solo quattro sport possono essere monitorati automaticamente e sono la camminata, canottaggio (macchina), l'ellittica e la corsa. C'è anche un trainer integrato per quest'ultima.

Come previsto, è presente un cardiofrequenzimetro e Watch Free visualizzerà le cinque zone di frequenza cardiaca in tempo reale. Avvisa anche l'utente quando la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa. C'è anche il monitoraggio del sonno, il rilevamento del russamento, il controllo della riproduzione musicale e il supporto per il pagamento contactless WeChat e Alipay. Il wearable ha una versione NFC che consente di conservare carte bus e carte bancarie. OPPO Watch Free include anche l'assistente vocale Breeno con supporto per la modalità offline.

Una caratteristica interessante dell'orologio è la modalità eSports. Quando attivata, tutte le notifiche e gli avvisi vengono inviati automaticamente all'orologio invece di apparire sul telefono. La suddetta feature funziona solo con le serie OPPO Find X3 e Reno6. Tuttavia, l'OEM cinese afferma che molti altri device otterranno il supporto in seguito.

Il fitness tracker ha una batteria da 230 mAh che fornisce fino a 14 giorni di utilizzo. Supporta anche la ricarica rapida: basteranno 5 minuti per avere energia sufficiente per durare un giorno. Si collega tramite Bluetooth 5.0 ed è compatibile con i dispositivi Android e iOS 10.0.

OPPO Watch Free è disponibile in due colorazioni: Quicksand Gold e Silent Night Black. Il prezzo è di ¥ 549 (~ $ 85) per la versione standard e ¥ 599 (~ $ 93) per la versione NFC.

Non sappiamo se e quando arriverà anche in Europa.