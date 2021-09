OPPO Watch Free: nuovi dettagli emergono online

OPPO Watch Free arriverà sul mercato cinese oggi, domenica 26 settembre; l'azienda ha appena dichiarato che lo presenterà fra pochissimi giorni. Ora sono emersi nuovi dettagli in merito al futuro orologio intelligente; vediamoli insieme.

OPPO Watch Free: le presunte caratteristiche

Il colosso tecnologico cinese ha annunciato ufficialmente che lancerà un nuovo smartwatch denominato OPPO Watch Free in Cina. La compagnia ha rivelato ciò attraverso un post pubblicato su Weibo, indicando che l'evento di lancio si terrà oggi, domenica 26 settembre. Il post è accompagnato da un render del suddetto wearable e questo ci da un'idea di quale sarà il design dell'orologio in questione.

Dal poster del teaser, possiamo dedurre che il Watch Free presenterà uno schermo rettangolare allungato verticalmente simile a quello del Watch Fit di Huawei Watch Fit e del Realme Band 2. Il display dovrebbe essere circondato da una cornice metallica di colore nero o oro (sul modello beige).

Il wearable non disporrà di alcun pulsante fisico, proprio come il Realme Band 2. Fortunatamente, gli utenti si accontenteranno di un'unità touchscreen. Inoltre, il Watch Free sarà caratterizzato da un cinturino in gomma testurizzata con nervature per una maggiore traspirabilità e comfort durante l'utilizzo.

I poster sottolineano anche che il gadget vanterà il sensore per il monitoraggio del sonno; questa feature è molto apprezzata da tutti coloro che amano controllare i propri parametri anche durante la notte.

Non conosciamo però quale sarà il sistema operativo a bordo. Fortunatamente sarà tutto svelato fra pochissime ore e conosceremo anche i dettagli sui prezzi e sull'eventuale distribuzione europea.

Al momento, gli altri dettagli dello smartwatch non sono ancora trapelati. Oltre al Watch Freee, OPPO dovrebbe lanciare anche il nuovo mediogamma K9 Pro e una Smart TV. Restate connessi; vi aggiorneremo sui dettagli nelle ore a venire.