A maggio, OPPO ha spoilerato l'arrivo di uno smartwatch durante l'evento di lancio di Reno6 in Cina. Diversi dettagli del Watch 2 erano apparsi anche su Weibo nello stesso periodo. Oggi, la società ha pubblicato un teaser che rivela che il prodotto in questione sarà annunciato alle 15:00 (ora locale) del 27 luglio in Cina.

OPPO Watch 2: il 27 luglio in Cina

Il poster non rivela nulla sulle specifiche e le caratteristiche del nuovo gadget. A maggio, gli sviluppatori XDA avevano rivelato che i numeri di modello come OW20W3 e OW20W1 appartenevano all'edizione da 46 mm del Watch 2 di OPPO. Avevano anche detto che la variante da 46 mm sarebbe arrivata in tre colorazioni: Dust Grey, Mine Shaft e Steel Blue.

Il portale aveva inoltre dichiarato che il numero di modello OP20W2 apparteneva alla variante più piccola da 42 mm. Questo modello dovrebbe arrivare in colori come Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf e Matisse.

L'OPPO Watch dello scorso anno è stato il primo dispositivo dell'azienda del settore. Era alimentato dal chip Snapdragon Wear 3100 e funzionava su Wear OS nei mercati globali. In Cina, è arrivato con la ColorOS.

Per quanto riguarda il Watch 2, dovrebbe arrivare con il più recente SoC Snapdragon Wear 4100 e un chip secondario Apollo 4. Mentre è probabile che la sua versione globale funzionerà sul nuovo Wear OS di Google, la sua edizione cinese potrebbe essere eseguita su un sistema operativo basato su Android 8.1. Il Watch 2 offrirà fino a 16 GB di spazio di archiviazione nativo, che è il doppio rispetto al modello precedente.

È probabile che il Watch 2 sfoggi un quadrante di forma quadrata, proprio come il suo predecessore. Dovrebbe offrire funzionalità extra come nuovi quadranti, una funzione di rilevamento dello stress, una nuova app OPPO Relax e il supporto all'LTE tramite e-SIM. Si dice anche che l'azienda stia lavorando su uno wearable chiamato OPPO Watch Free, ma non si sa molto al riguardo.

