OPPO Watch 2 presenterà Snapdragon Wear 4100, 16 GB di spazio di archiviazione e molto altro, secondo quanto si apprende in rete.

OPPO Watch 2: cosa sappiamo?

L'anno scorso, l'OPPO Watch è stato presentato ufficialmente come il primo orologio intelligente dell'OEM cinese. In Cina, lo smartwatch con tecnologia Snapdragon Wear 3100 è arrivato con ColorOS, mentre i mercati globali lo hanno ricevuto con WearOS di Google. Un membro del forum XDA Developers ha scoperto alcune specifiche e caratteristiche del prossimo gadget indossabile attraverso i suoi file firmware. Di seguito è mostrata una tabella condivisa da XDA Developers che menziona le diverse varianti di OPPO Watch 2 che approderanno sul mercato:

La perdita rivela che il nuovo wearable sarà equipaggiato con Snapdragon Wear 4100, che è menzionato come “msm8937_32go” nel file delle proprietà di build. È probabile che l'edizione globale dell'orologio funzioni su WearOS, ma la sua variante in Cina potrebbe funzionare su un sistema operativo basato su Android 8.1.

L'originale OPPO Watch era dotato di 8 GB di memoria nativa. Tuttavia, è stato rivelato, attraverso un file delle proprietà di build, che Watch 2 ha una memoria integrata di 16 GB. La fuga di notizie rivela anche che lo smartwatch offrirà funzionalità come nuovi quadranti, una funzione di rilevamento dello stress e una nuova app OPPO Relax.

Sembra che OPPO Watch 2 continuerà a sfoggiare un quadrante di forma quadrata come il modello precedente; potrebbe essere fornito con supporto e-SIM per la connettività LTE. La data di lancio del terminale deve ancora essere confermata Nelle notizie correlate, secondo quanto riferito, l'OEM cinese starebbe lavorando su un altro prodotto chiamato Watch Free. Al momento non si sa nulla delle specifiche di questo dispositivo, ma l'azienda sembra essere molto sicura in merito a questo portatile. Lo ha definito come un “orologio QUASI perfetto”: l'hype cresce e la curiosità avanza.

