In queste ore sono appena trapelate le prime immagini dell'OPPO Watch 2 a pochi giorni dal lancio ufficiale dello stesso che dovrebbe avvenire il prossimo 27 luglio.

OPPO Watch 2: facciamo il punto

Il colosso cinese annuncerà lo smartwatch OPPO Watch 2 il 27 luglio in Cina. Prima del lancio, il noto informatore Evan Blass ha condiviso le immagini trapelate del Watch 2 per rivelarne il design.

Le immagini mostrano che la nuova iterazione dello smartwatch dell'azienda supporterà le chiamate telefoniche, proprio come il predecessore OPPO Watch lanciato lo scorso anno. Probabilmente, il Watch 2 arriverà con il supporto e-SIM (in Cina). Invece, sappiamo che non c'era il supporto per le e-SIM sulla versione globale del wearable di OPPO. Quindi, non è chiaro se il nuovo modello riceverà il supporto telefonico nei mercati globali.

OPPO Watch 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG — Evan Blass (@evleaks) July 24, 2021

Un'altra immagine mostra Watch 2 che segnala le indicazioni sulla mappa. Questo ci permetet di capire che lo smartwatch sarà dotato di un GPS integrato come la sua generazione precedente. Non di meno, ci dovrebbe essere un display sinuoso. Il produttore cinese deve ancora condividere le specifiche tecniche dell'articolo in questione.

Da rapporti passati sappiamo che Watch 2 sarà alimentato dal chip Snapdragon Wear 4100 e dall'Apollo 4s. Dovrebbe offrire altre funzionalità come l'LTE, il rilevamento dello stress, la nuova app OPPO Relax, la skin ColorOS e l'RTOS per una maggiore durata della batteria.

L'orologio dovrebbe arrivare sul mercato in due dimensioni: una cassa sarà di 42 mm e l'altra invece, da 46 mm ed è probabile che arrivi in ​​più colorazioni al momento del debutto: Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf e Matisse. Si dice anche che la società stia lavorando su un altro smartwatch chiamato OPPO Watch Free. Sfortunatamente, il rumor non ha ancora rivelato alcun dettaglio su questo dispositivo.

