La serie OPPO Watch 2 è appena stata lanciata con il dual-OS e due chipset sotto la scocca. Osserviamo tutti i dettagli nell'articolo completo.

OPPO Watch 2: tante versioni rilasciate

Come previsto, il colosso cinese OPPO ha lanciato ufficialmente la serie Watch 2 in Cina. La gamma include tre modelli e due di essi supportano la connettività LTE. La line-up ha un costo di partenza di soli ¥ 1.299 ($ ​​200 al cambio) e si basa su un doppio sistema operativo. Diamo un'occhiata a cosa hanno da offrire questi nuovi smartwatch.

Specifiche e caratteristiche

La serie OPPO Watch 2 presenta un design simile all'originale lanciato nel 2020. C'è un display flessibile AMOLED 3D iperboloide con bordi curvi e cornici strette. Lo schermo è dotato di una frequenza di aggiornamento di 60Hz, di 326 PPI e di una gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Gli utenti possono scegliere oltre 100 quadranti e possono persino generarne di nuovi utilizzando la funzione watchface AI Outfit 2.0. Inoltre, l'indossabile sfoggia un cinturino in fluoroelastomero delicato sulla pelle con fibbia al seguito. L'azienda afferma che questo cinturino è traspirante e confortevole.

Come accennato in precedenza, il wearable arriva in tre varianti. Due hanno un quadrante da 42 mm e il terzo ha una cassa da ben 46 mm. La versione da 42 mm è disponibile sia nelle varianti eSIM che solo Bluetooth, mentre l'iterazione da 46 mm è disponibile solo con modulo eSIM.

Lo smartwatch è alimentato da due chip, ovvero il Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e l'Apollo4s. Di conseguenza, il gadget si avvia con il doppio sistema operativo: da una parte troviamo la ColorOS Watch, dall'altra il sistema RTOS.

A differenza della maggior parte degli smartwatch sul mercato, il dispositivo passa automaticamente tra due chipset in base all'utilizzo. L'orologio utilizza il chip Qualcomm solo quando esegue qualsiasi app Android.

L'autonomia dovrebbe essere di 4 giorni, anche se può diventare di ben 16 giorni grazie al software RTOS.

Il wearable offre tutte le altre funzioni comuni e tipiche di questi prodotti: tante modalità sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, del russamento, del livello di ossigeno nel sangue e molto altro ancora.

Prezzo e disponibilità

La serie Watch 2 sarà venduta al dettaglio ai seguenti prezzi in Cina

42mm (Bluetooth) – ¥ 1.299 ($ ​​200);

42mm (eSIM) – ¥ 1.499 ($ ​​231);

46mm (eSIM) – ¥ 1.999 ($ ​​307).

Al momento, non ci sono notizie ufficiali sulla disponibilità della line-up per mercati globali. Restiamo in attesa di un comunicato da parte dell'azienda.

