OPPO vuole investire sulla rete 5G con Ericsson

OPPO spinge sul settore delle telecomunicazioni 5G con Ericsson per colmare il vuoto lasciato da Huawei Technologies; questo è quanto si evince da un recente report trapelato in rete.

OPPO e Ericsson insieme per la tecnologia del domani

Il colosso cinese ha stretto una partnership con Ericsson per spingere in modo aggressivo per lo sviluppo e i progressi nella tecnologia 5G. La mossa arriva per colmare il vuoto nel settore degli smartphone lasciato da Huawei, azienda che è stata inserita nella lista nera dal governo degli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del SCMP, il produttore di smartphone OPPO sta lavorando con il gigante svedese delle telecomunicazioni per far progredire ulteriormente le tecnologie 5G.

Proprio la scorsa settimana, la prima azienda ha mostrato al mondo il suo laboratorio di comunicazione aggiornato a Shenzhen, in Cina, attraverso la sua partnership con Ericsson. Questo luogo sarà responsabile della conduzione delle attività di ricerca e sviluppo delle reti di quinta generazione, con un focus specifico sugli aggiornamenti del protocollo e l'ottimizzazione regionale per i test dei futuri device del brand.

Inoltre, il laboratorio dell'azienda a Shenzhen si concentrerà anche sull'esplorazione di potenziali app killer che potrebbero utilizzare appieno la “promessa della tecnologia mobile 5G” e migliorare l'esperienza dell'utente in termini di consumo energetico; questo è quanto crede Chris Shu, vicepresidente e generale di OPPO e responsabile della strategia di prodotto e della cooperazione. Shu ha inoltre aggiunto che la società utilizzerà le proprie capacità software per promuovere nuovi sviluppi nella telecomunicazione 5G.

Al momento, il costruttore di telefonia mobile sta costruendo anche la sua nuova sede nella città di Shenzen. Questo sito sarà composta da quattro torri pianificate, con la più alta che conterrà 42 piani e raggiungerà un'altezza di 200 metri. La spinta per lo sviluppo del 5G da parte di OPPO arriva quando il suo rivale Huawei, un tempo leader del settore, fa fatica a “mantenersi in piedi” a causa dell'impatto delle sanzioni statunitensi.