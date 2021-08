Un misterioso telefono OPPO con numero di modello PECM20 ha ricevuto l'approvazione dall'autorità cinese del TENAA. Il design del telefono non è ancora noto poiché le sue immagini non sono ancora apparse presso il portale per la certificazione, tuttavia l'elenco ha rivelato tutte le sue specifiche.

Specifiche tecniche e caratteristiche del nuovo OPPO PECM20

Lo smartphone PECM20 misura 162,2 x 75 x 7,9 mm e pesa 175 grammi. Il telefono è pronto per il 5G e arriverà in Cina in opzioni di colore come nero/bianco, viola/argento e rosso.

Il dispositivo sfoggia uno schermo da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. È supportato da una batteria da 3.945 mAh. È guidato da un processore octa-core da 2.0GHz senza nome.

Il portatile potrebbe arrivare in Cina con 4GB/6GB/8GB di RAM. Tutte e tre le varianti possono offrire 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Funziona su sistema operativo Android 11 e non supporta l'archiviazione esterna mediante microSD.

Per i selfie pare che sia dotato di una fotocamera frontale da 8 megapixel. Sul guscio posteriore sarà disponibile un 16 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Il telefono dispone anche di uno scanner di impronte digitali. Poiché le immagini del dispositivo non sono ancora disponibili, non è possibile sapere se disporrà di un fingerprint montato posteriormente o sul frame laterale.

Nelle notizie correlate, ci sono altri due telefoni OPPO che stanno per diventare ufficiali in Cina. Il primo è il gadget certificato TENAA con numero di modello PEYM00, che sembra essere un terminale di fascia alta. L'altro è un telefono 5G di fascia media alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 810.

