Tramite un comunicato stampa OPPO Italia dichiara di aver raggiunto la cifra di 1 milione di smartphone venduti nel bel paese, un grande tra guardo a distanza di appena 2 anni dal debutto in Italia.

La comunicazione ufficiale arriva direttamente dall’ufficio stampa della divisione italiana, che ci tiene a ringraziare gli utenti per l’enorme supporto nei confronti del brand.

OPPO: Primo produttore in Cina e gran crescita in Europa

Soddisfatta dei risultati ottenuti OPPO è pronta a guadagnare quote di mercato anno dopo anno, allo scopo di raggiungere la vetta del mercato con prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e flagship di qualità. Durante gli ultimi anni il colosso cinese ha dimostrato di meritare la fiducia del pubblico, proponendo tecnologie innovative e adattandosi alle esigenze di mercato. OPPO è stata in grado di farsi conoscere e di dimostrare la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti e servizi, scalzando diversi player ben più affermati sul nostro territorio.

La notizia del primo milione di smartphone venduti in Italia arriva poco dopo i dati pubblicati da Counterpoint Research, che incoronano OPPO come leader del settore smartphone in Cina. Un traguardo ottenuto spodestando la pluriennale egemonia di Huawei e segnando una crescita del 33% su base mensile e del 26% rispetto ai primi mesi del 2020.

OPPO dimostra ancora una volta di avere le carte in regola per conquistare la leadership anche in Italia, la strada è ancora lunga e tortuosa ma la società cinese è pronta a sfidare i big del settore anche nel nostro paese.

Intanto segnaliamo che giovedì 11 marzo è prevista la presentazione ufficiale della nuova famiglia di prodotti targati Find X3, durante la quale scopriremo i piani di OPPO per questo nuovo anno in Italia.

