OPPO Reno8 sarà il medio gamma di punta di questa estate?

OPPO Reno8, con tutta probabilità, sarà lo smartphone medio gamma di punta del colosso cinese per questa estate; un inedito rumor svela che il device sarà presentato in tutta probabilità per la fine del mese di giugno a un prezzo molto aggressivo, come da tradizione per quanto riguarda la serie Reno.

Con tutta probabilità il nuovo smartphone di OPPO sarà uno dei primi al mondo a montare il non ancora ufficiale processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, l’attesa risposta del colosso statunitense dei microprocessori per la gamma Dimensity 8000/8100 di MediaTek.

OPPO Reno8 sarà lanciato a fine giugno con lo Snapdragon 7 Gen 1, secondo un rumor

In base alle informazioni condivise dal sempre ben informato tipster Mukul Sharma, sappiamo che lo smartphone dovrebbe montare una scheda tecnica davvero niente male a patto di non storcere il naso per via di un design in linea a quello di OPPO Reno7.

OPPO Reno8:

Snapdragon 7 Gen1

LPDDR5/UFS 3.1

6.55-inch 2400×1080 OLED

120Hz

50MP IMX766, 8MP ultra-wide-angle, 2MP macro/depth

4500mAh/80W

Same specs for India.#OPPO #OPPOReno8 — Mukul Sharma (@stufflistings) April 28, 2022

Il nuovo device dovrebbe montare un display OLED da 6.55 pollici flat con fotocamera punch hole, risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz (possibilmente senza tecnologia LTPO), il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con supporto alla RAM di tipo LPDDR5, spazio di archiviazione interno di tipo UFS 3.1 e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore, Sharma è convinto che sarà presente un sensore Sony IMX766 da 50 MP – è lo stesso che trova posto anche su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP; il tutto dovrebbe essere gestito da Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

