OPPO Reno8 Pro 5G in bundle con Band 2 a un ottimo prezzo

Il medio gamma OPPO Reno8 Pro è in offerta su OPPO Store a 349,99 euro, il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni (quello precedente era stato 399,99 euro). La promozione prevede la vendita in bundle di OPPO Band 2, aggiungendo 1,99 euro rispetto al costo dello smartphone, e il pagamento in 3 o 10 rate a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento Scalapay o PagoDIL.

Ottime foto e autonomia, insieme a un’esperienza d’uso al top, rendono Reno8 Pro 5G di OPPO un telefono molto equilibrato, lanciato nel mercato dalla casa asiatica al termine dell’estate 2022 al prezzo di 799 euro. Da allora sono trascorsi quasi due anni, il prezzo è più basso di oltre il 50% e la competitività dello smartphone resta eccellente.

OPPO Reno8 Pro 5G in offerta a 349,99 euro su OPPO Store

Uno dei principali punti di forza di Reno8 Pro è il comparto camere, composto da una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una frontale da 32 megapixel. Nonostante manchi il teleobiettivo, rientra tra i migliori cameraphone della fascia media, grazie anche alla NPU Marisilicon X, il processore già utilizzato da OPPO per i suoi top di gamma.

Un altro suo fiore all’occhiello è l’autonomia, merito dell’efficenza del SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5nm e di una capacità da 4.500 mAh. C’è anche la ricarica rapida a 80W, grazie alla quale è possibile ricaricare il telefono dallo 0 al 100% in 30 minuti, e dallo 0 al 50% in soli 10 minuti.

L’offerta a tempo limitato di OPPO Store scade tra cinque giorni: OPPO Reno8 Pro, nella configurazione da 8+256 GB, è in offerta a 349,99 euro invece di 469,99 euro. La promozione in corso prevede la vendita in abbinata della OPPO Band 2, aggiungendo soltanto 1,99 euro in più.