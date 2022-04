OPPO Reno8 sarà il nuovo medio gamma da comprare?

Dopo aver presentato OPPO Reno7 Lite 5G per l’Europa – ricordiamo che si tratta del rebrand di OPPO Reno7 Z 5G -, il colosso cinese si sta preparando per conquistare la fascia media del mercato con OPPO Reno8: le ultime informazioni e rumor pubblicati in rete lo descrivono come il nuovo punti di riferimento del settore, soprattutto per la presenza del nuovo processore di fascia media di Qualcomm.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, infatti, sarà il processore che troverà il posto sul nuovo smartphone di OPPO, il quale sarà anche il primo al mondo a metterlo in mostra considerando che gli altri OEM non hanno ancora annunciato nuovi device basati sulla piattaforma mobile di Qualcomm.

OPPO Reno8 conquisterà il mercato dei medio gamma Android, secondo un rumor

Atteso assieme ai modelli OPPO Reno8 SE e Reno8 Pro, il sempre ben informato Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo alcune nuove informazioni piuttosto interessanti sullo smartphone di OPPO; da quel che possiamo notare, il device sarà un bel passo in avanti rispetto al modello OPPO Reno7 – talaltro ancora piuttosto valido considerando anche l’offerta con coupon di 20€ su Amazon.

Oltre a montare il nuovo SoC di Qualcomm, con tanto di supporto alla RAM di tipo LPDDR5 e storage di tipo UFS 3.1 (specifiche che normalmente si trovano solo sui device di fascia alta), con tutta probabilità OPPO Reno8 monterà un pannello AMOLED da 6.55 a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato. Ci sarebbero importanti miglioramenti anche per quanto riguarda l’autonomia, merito della probabile batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo, mentre dal punto di vista fotografico dovremo trovare lo stesso mix di sensori di OPPO Reno7: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP; frontalmente si parla invece di un modulo da 2 MP.

Il device, infine, dovrebbe montare Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.