OPPO Reno 7 è già su Amazon: ecco dove trovarlo in preordine

OPPO Reno 7 è arrivato in Italia ed è già possibile accaparrarselo in preordine su Amazon. Uno smartphone medio di gamma premium, pronto a conquistare per le sue caratteristiche interessanti, proposte a un prezzo decisamente contenuto.

Disponibile in preordine, è possibile accaparrarselo in sconto a 299,99€ invece di 329,99€. Per accedere alla promozione, è necessario spuntare il coupon in pagina, una volta attivo (al momento non risulta ancora disponibile). Ti consiglio di segnare l'indirizzo per essere fra i primi ad averlo a prezzo ribassato. Spedizioni rapide e gratuite, offerta dai servizi Prime.

OPPO Reno 7 su Amazon: ottimo smartphone a prezzo contenuto

Un dispositivo, che punta a porsi come uno dei più interessanti camera phone della fascia media. Non solo per i 3 sensori alloggiati sul posteriore, ma anche per la selfie camera anteriore. Si tratta di un sensore Sony da 32MP.

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, supportato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo al lancio è Android 12, sotto interfaccia utente ColorOS 12.

Ottima l'autonomia energetica, garantita da una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Il dispositivo è anche certificato IPX4, in modo che il contatto accidentale con l'acqua non costituisca un problema.

Sul frontale, un ampio display AMOLED da 6,4″ con risoluzione FHD+ e refresh rate di 90Hz. Il lettore d'impronte digitali è alloggiato sotto il pannello.

Per finire, è impossibile non sottolineare lo stile e l'eleganza di un device curato esteticamente in ogni dettaglio. Insomma, OPPO Reno 7 è uno smartphone medio di gamma premium da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Per approfittare della promozione su Amazon, una volta attiva, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo. Fino al 21 aprile, hai la possibilità di accaparrartelo a 299,99€ invece di 329,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.