Il nuovissimo OPPO Reno6 Z 5G è appena trapelato online; grazie ad un canale YouTube, possiamo già osservare un primo video di unboxing del dispositivo. Il leakster ha rivelato tutti i dettagli insieme ai prezzi di lancio del prodotto.

OPPO Reno6 Z 5G: cosa contiene la confezione?

Il lancio dello smartphone Oppo Reno6 Z 5G è previsto per il 21 luglio in Thailandia, ma prima del suo arrivo, un canale YouTube ha mostrato il device in tutto il suo splendore. Il video di unboxing proviene dal canale Vy Vo Xuan e il tipster ha rivelato la maggior parte dei dettagli del prossimo smartphone del sub brand di OPPO.

A partire dal prezzo, l'uomo afferma che il dispositivo avrà un prezzo di $ 410 e sarà disponibile nelle opzioni di colore nero e argento. Lo smartphone verrà fornito in una confezione di colore blu che include il prodotto, un caricabatterie da 30 W, un cavo USB di tipo C e un paio di auricolari cablati.

Per quanto riguarda il Reno6 Z 5G, sappiamo che disporrà di un display AMOLED perforato da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+. Lo schermo fungerà anche da scanner di impronte digitali in-display per una maggiore sicurezza dei dati degli utenti.

Non di meno, il telefono vanterà una fotocamera selfie da 32 MP e un sistema di camera posteriore a tripla lente. L'ottica principale sarà da 64 MP, ci sarà la camera grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Verrà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 800U, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, il telefono supporterà la RAM virtuale fino a 3 GB.

Ora che l'unboxing, insieme al prezzo e alle specifiche, è stato rivelato, l'unica cosa che resta da capire è la disponibilità e il lancio per i mercati globali. Attendiamo maggiori informazioni da parte dell'azienda cinese.

OPPO

Smartphone