Finalmente è emersa la data di lancio ufficiale dell'atteso OPPO Reno6 Z: ecco quando il telefono verrà presentato.

Reno6 Z 5G: debutta il 21 luglio

Il prossimo smartphone di OPPO, vale a dire il Reno6 Z verrà presentato in Thailandia alle 17:30 (ora locale) del 21 luglio, rendendo i fan del marchio cinese più che felici, dato che il device arriverebbe prima del previsto. La pagina dedicata al dispositivo – ora disponibile sul sito Web di OPPO Thailandia – rivela che l'OPPO Reno6 Z avrà una tripla fotocamera da 64 megapixel e funzionalità fotografiche di tutto rispetto, come il ritratto con effetto bokeh.

Ma non è finita, dato che secondo il microsito dedicato al telefono, il modello Z di Reno6 avrà a bordo un chip Dimensity (non specificato) che supporta la connettività 5G e conterà sul supporto per la ricarica flash VOOC da 30 W. L'elenco conferma, inoltre, che sarà lo smartphone del brand cinese sarà disponibile in due varianti di colore.

Passando alle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, pare che il Reno6 Z 5G sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD + e uno scanner di impronte digitali in-display. Il telefono, sempre secondo i rumor, sarà alimentato dal chip Dimensity 800U associato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il sistema di fotocamere posteriori del terminale dovrebbe includere una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e uno sparatutto macro da 2 megapixel. Per i selfie, il Reno6 Z potrebbe contare su un buon sensore frontale da 32 megapixel, mentre è probabile che sarà alimentato da una batteria da 4.310 mAh.

