L’anno scorso a giugno, OPPO ha presentato la serie di smartphone facenti parte della gamma “Reno4”, mentre i device “Reno5” sono stati svelati verso la fine di dicembre. Ultimamente si sono diffuse diverse indiscrezioni secondo le quali la compagnia cinese potrebbe annunciare la nuova line-up (Reno6) entro la fine del secondo semestre del 2021. A ribadire ciò è un noto tipster online che ha condiviso le specifiche tecniche principali dei terminali su Weibo.

OPPO Reno6: saranno queste le caratteristiche principali?

Il tipster afferma che Reno6 avrà un display a 90Hz ed sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200, mentre Reno6 Pro disporrà di uno schermo a 90Hz e del processore Snapdragon 870. Reno6 Pro+ invece, potrebbe essere un modello di punta con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e piattaforma mobile Snapdragon 888.

L’utente ha anche affermato che tutti e tre gli smartphone della serie saranno dotati di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica a 65 W. Questi telefoni potrebbero anche essere dotati di un obiettivo Sony IMX789 come main camera. Poiché non è stato possibile confermare l’autenticità del rumor, vi consigliamo di attendere ulteriori rapporti per conoscere informazioni affidabili sulla gamma Reno6.

Rapporti recenti suggeriscono che il telefono PEPM00 di OPPO, che è stato avvistato presso l’ente per la certificazione 3C la scorsa settimana, potrebbe essere lo Reno6 standard. Si ipotizza che il telefono sarà dotato di un display OLED perforato, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria nativa e sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.

Inoltre, un prodotto con il numero di modello PENM00 è apparso di recente in una perdita. Si dice che questo sia il Reno6 Pro alimentato dalla CPU Snapdragon 870. Si ipotizza inoltre che la serie vanterà anche il supporto per la ricarica wireless da 30 W.

Nelle notizie correlate, un gadget OPPO avente numero di modello PEXM00 è stato recentemente certificato dal TENAA. L’elenco ha rivelato che ha dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm, un display da 6,43 pollici, una batteria da 2.100 e un sistema operativo Android 11. Dovrebbe essere dotato di una fotocamera selfie da 32 megapixel e una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel. Di quale dispositivo si tratterà?

