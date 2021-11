OPPO Reno6 Lite: presto da noi con un prezzo SUPER

OPPO Reno6 Lite potrebbe arrivare presto in Europa. Secondo quanto riferito, la compagnia cinese sta lavorando a un nuovo telefono di fascia media chiamato Reno6 Lite per i mercati europei.

OPPO Reno6 Lite: le caratteristiche

Per chi non lo sapesse, la serie Reno6 include già modelli come Reno6 Z, Reno6 4G, Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+. Un video promozionale trapelato condiviso dall'informatore Sudhanshu Ambhore ci permette di dare un'occhiata al design e alle specifiche chiave del futuro device.

Il Reno6 Lite sarà dotato di un pannello AMOLED con un design a perforazione. Offrirà una risoluzione Full HD+ e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh che gode della ricarica rapida da 33 W. Non di meno, sarà alimentato da un chip Qualcomm e notiamo che sarà accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione nativo. Ci sarà la RAM virtuale fino a 5 GB.

Il sistema di fotocamere posteriori del dispositivo sarà composto da una main camera da 48 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel. Offrirà funzionalità fotografiche come abbellimento con AI 2.0, miglioramento della scena AI, modalità notturna e così via. Il telefono sfoggerà anche l'attraente Reno Glow Design e altre funzionalità come FlexDrop e Emergency SOS.

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone.



-AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

(1/2) pic.twitter.com/A5hMRpmadz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 6, 2021

Rapporti recenti hanno rivelato che Reno6 Lite sarà una versione rinominata dell'OPPO F19, che ha debuttato ad aprile in alcuni mercati asiatici. L'F19 è disponibile con altri moniker (A74, A95 e F19) a seconda del mercato di riferimento.

Considerando che Reno6 Lite è semplicemente un F19 sotto mentite spoglie, è probabile che sia dotato di un display da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una snapper selfie da 16 megapixel e processore Qualcomm Snapdragon 662. Dovrebbe offrire Android 11. basato su ColorOS 11.1.

Probabilmente, avrà un rapporto qualità-prezzo eccellente. Non appena sarà disponibile, vi allegheremo il link per l'acquito al miglior costo possibile.