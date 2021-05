OPPO PEQM00 è appena stato avvistato in rete con un caricabatterie da 65 W presso l’ente per la certificazione 3C; Potrebbe essere Reno6?

OPPO Reno6: cosa sappiamo?

Due nuovi telefoni OPPO con i numeri di modello PEPM00 e PENM00 sono apparsi oggi sul sito di certificazione 3C cinese. Si ipotizza che questi dispositivi possano venire lanciati rispettivamente con i moniker Reno6 Pro e Reno6 Pro + in Cina. C’è un altro device del marchio OPPO avente il numero di modello PEQM00 in cantiere. Sfortunatamente, non è chiaro se questo prodotto sia il Reno6 standard o qualche altro dispositivo.

L’elenco 3C dello smartphone PEQM00 mostra che si tratta di un telefono 5G e che potrebbe essere spedito con un caricabatterie da 65 W. Come al solito, il portale 3C non ha condiviso altre informazioni sulle specifiche del dispositivo.

Una recente fuga di notizie ha affermato che il telefono sarà dotato di un nuovo chipset MediaTek Dimensity con numero di modello MT6877. Il nome commerciale finale di questo prossimo SoC non è ancora noto.

Le voci che circondano il telefono PEQM00 hanno rivelato che avrà uno schermo OLED da 6,43 pollici. Offrirà una risoluzione FHD +, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Per i selfie, disporrà di una fotocamera da 32 megapixel e il suo sistema di fotocamere posteriori sarà composto da un obiettivo OmniVision OV64B.

L’OPPO PEQM00 dovrebbe arrivare con 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Potrebbe essere alimentato da una batteria da 4.400 mAh. Queste specifiche sembrano abbastanza buone per considerarlo come come il Reno6 vanilla. Tuttavia, è consigliabile attendere ulteriori dettagli per conoscerne l’identità.

Per quanto riguarda Reno6 Pro e Reno6 Pro +, questi telefoni dovrebbero arrivare con caratteristiche comuni come:

un display OLED con bordo curvo a 90Hz (FHD +);

una batteria a doppia cella da 4.500 mAh;

supporto per la ricarica rapida da 65 W.

È probabile che questi terminali siano alimentati rispettivamente dai chipset Dimensity 1200 e Snapdragon 870.

