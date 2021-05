OPPO potrebbe annunciare la serie Reno6 il prossimo 22 maggio. Di fatto sono passati più di quattro mesi da quando la compagnia ha presentato la serie Reno5 in Cina. La notizia di un successore, la serie Reno6, circola da marzo e ora c’è la possibilità che i nuovi telefoni vengano annunciati già nel corso di questo mese.

OPPO Reno6: cosa sappiamo?

Secondo un rapporto proveniente dalla Cina, OPPO terrà un evento di metà anno il 22 maggio. Allo show parteciperanno molte celebrità e si ipotizza che l’evento svelerà anche la data di lancio della serie Reno6.

Si scopre che il marchio ha utilizzato questoa tipologia di presentazioni di metà anno per annunciare alcuni dei suoi telefoni in passato. L’OPPO R15 è stato annunciato al galà dell’edizione 2018, mentre la serie Reno di prima generazione ha fatto il suo debutto al galà del 2019. Quindi non è inverosimile presumere che il Reno6 verrà annunciato all’evento di quest’anno.

Ci sono tre modelli previsti per il lancio: il Reno6, che avrà un chipset Dimensity 1200 e un display a 90 Hz, il Reno6 Pro con un processore Snapdragon 870 e un display a 90 Hz e il Reno6 Pro + alimentato da un processore Snapdragon 888 e con un aggiornamento a 120 Hz. Vota. È stato segnalato che tutti e tre i telefoni avranno una capacità della batteria di 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 65 W e supporto per la ricarica rapida wireless da 30 W.

La serie Reno6 molto probabilmente verrà lanciata fuori dalla Cina molto più tardi, considerando che la serie Reno5 è appena arrivata in alcuni mercati con altri nomi. Lecito ipotizzare che in Europa approderà sugli scaffali solo nel corso dell’estate, probabilmente con moniker totalmente differenti.

OPPO

Smartphone