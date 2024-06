OPPO Reno12 Series: c'è finalmente la data di lancio UFFICIALE

OPPO ha annunciato oggi l’evento di lancio della serie Reno12, previsto per il 18 giugno 2024 in Europa. Questa serie include i modelli Reno12 Pro e Reno12: il mercato europeo sarà il primo a livello internazionale che riceverà i nuovi prodotti.

Oppo Reno12 Series: debutto in Europa il 18 giugno

La serie Reno12 si distingue per il design elegante e la particolare attenzione alla fotocamera, permettendo agli utenti di immortalare i loro momenti speciali con grande precisione. Introduce per la prima volta una suite di funzionalità avanzate di AI generativa, allargando così le frontiere della creatività e della produttività. Questi modelli sono i primi AI Phone di OPPO in Europa, segnando un importante passo in avanti nell’adozione di smartphone basati sull’AI. Entrambi i dispositivi vantano il Futuristic Fluid Design, unendo estetica ed innovazione in modo sorprendente.

Durante l’evento di lancio, oltre alla serie Reno12, OPPO presenterà una gamma di prodotti IoT, inclusi dispositivi wearable e auricolari TWS. La presentazione si terrà a Ibiza, Spagna: OPPO collaborerà con Ushuaïa Ibiza, uno dei club più iconici dell’isola, per creare una vera e propria festa in grado di combinare la tecnologia innovativa della serie Reno12 con l’energia unica di Ibiza. Ulteriori dettagli su OPPO Reno12 Series verranno chiaramente svelati il 18 giugno.