OPPO Reno12 Pro 5G in super sconto del 38% su eBay e risparmi 230€

Devi cambiare il tuo smartphone che ormai sta dando segni di cedimento e ne vuoi acquistare uno che sia performante senza però spendere un capitale? Allora vai immediatamente su eBay e avvaliti di questa promozione che ti permette di avere OPPO Reno12 Pro 5G a soli 369,90 euro, invece che 599,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Con lo sconto del 38% oggi avrai un risparmio di ben 230 euro sul totale. Non è certo una promozione che potrà durare a lungo quindi fai in fretta. Con questo fantastico smartphone potrai navigare velocemente su Internet grazie alla tecnologia 5G. Sarai in grado di usare due Sim contemporaneamente e avrai uno spazio di archiviazione davvero gigante.

OPPO Reno12 Pro 5G: niente rinunce a costo basso

OPPO Reno12 Pro 5G è dotato del potentissimo processore MediaTek Dimensity 7300 Energy e gode della scheda grafica Mali-G615 MC2. Possiede la bellezza di 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB (non espandibile). È dotato di un fantastico display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 p e un refresh rate da 120 Hz.

Possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo 2x da 50 MP, più fotocamera frontale sempre da 50 MP. Sarai in grado di cogliere ogni attimo in modo spettacolare e senza sforzo. Come ti dicevo è dotato della tecnologia 5G che ti consente di navigare velocemente in tutte le aree coperte da questa rete. Ha una super batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida e pesa solo 181 grammi.

Una vera forza della natura che oggi puoi avere a prezzo decisamente più basso. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai adesso su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 369,90 euro, invece che 599,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.