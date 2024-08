OPPO Reno12 FS: sconto IMBATTIBILE del 18% su Amazon

L’OPPO Reno12 FS è uno degli smartphone più sorprendenti tra i medio gamma di ultima generazione, e ora è disponibile con un super sconto del 18% su Amazon. Nonostante sia stato lanciato recentemente sul mercato, questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche innovative e l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

OPPO Reno12 FS: impossibile non volerlo a questo prezzo

Questo smartphone è equipaggiato con una tripla fotocamera AI che include un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP, offrendo una versatilità straordinaria per catturare immagini di alta qualità in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 32MP assicura selfie nitidi e dettagliati, mentre le numerose modalità di scatto come Panorama, Ritratto, Modalità Notte e Slow Motion, garantiscono la massima creatività a portata di mano.

Il display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120Hz è un altro punto di forza di questo dispositivo. La qualità dell’immagine è eccezionale, con colori vibranti e neri profondi, rendendo ogni contenuto un piacere per gli occhi. Inoltre, la protezione visiva integrata riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

Sotto la scocca, il Reno12 FS offre prestazioni fluide e reattive grazie alla versione più recente di Android 14 e all’interfaccia utente ColorOS 14.0, ottimizzata per un’esperienza utente personalizzata e intuitiva. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia di lunga durata, mentre la ricarica rapida SUPERVOOC da 45W permette di recuperare ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica.

Con uno schermo sbloccabile tramite impronta digitale sotto il display e la certificazione IP64, che lo protegge da schizzi d’acqua e polvere, il Reno12 FS è progettato per affrontare ogni situazione quotidiana con stile e sicurezza.

