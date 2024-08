OPPO Reno12 FS: il medio gamma di ultima GENERAZIONE (-13%)

OPPO Reno12 FS, uno dei migliori smartphone di ultima generazione nel segmento medio gamma, è oggi disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 13%. Questo dispositivo offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, design e prezzo, rendendolo un’opzione irresistibile per chi cerca un device versatile e potente. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 349,99 euro, anziché 399,99 euro.

OPPO Reno12 FS: un’occasione da prendere al volo

La tripla fotocamera AI da 50MP + 8MP + 2MP consente di catturare immagini straordinarie in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità. Grazie alle numerose funzioni della fotocamera, come Foto, Panorama, Macro, Video Doppia Vista, Modalità Notte, Modalità Ritratto, HDExtra, Time Lapse, Slow Motion e Google Lens, ogni scatto risulterà perfetto e professionale.

Il display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e immersiva, ideale per giochi, video e navigazione web. La protezione visiva integrata permette di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi senza affaticare gli occhi.

Con una batteria da 5000mAh, l’OPPO Reno12 FS offre un’autonomia eccezionale, assicurando che il dispositivo rimanga operativo per tutto il giorno. La tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 45W riduce significativamente i tempi di ricarica, permettendo di avere sempre a disposizione l’energia necessaria.

Il sistema di sblocco sotto il display aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità, mentre la certificazione IP64 garantisce resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, rendendo questo smartphone robusto e adatto a qualsiasi ambiente.

Il contenuto della confezione include tutto il necessario per iniziare ad usare il dispositivo subito: smartphone, cavo di ricarica USB Type-C, clip per estrarre la SIM, pellicola protettiva, manuale d’installazione e garanzia. Il sistema operativo Android 14, combinato con l’interfaccia utente ColorOS 14.0, offre un’esperienza software intuitiva e aggiornata.

Questo è il momento perfetto per acquistare l’OPPO Reno12 FS e approfittare dello sconto del 13% su Amazon. Non perdere questa opportunità per ottenere uno smartphone di alta qualità a un prezzo incredibile di soli 349,99 euro.