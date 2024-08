OPPO Reno12 FS (8+512GB) al MINIMO STORICO su Amazon

Se fai veloce oggi puoi avere uno smartphone spettacolare a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Reno12 FS a soli 299,99 euro, anziché 329,99 euro.

È vero che lo sconto del 9% potrebbe non sembrare enorme ma si tratta del prezzo più basso di sempre e dunque una promozione davvero spettacolare. Questo è uno smartphone dalle ottime caratteristiche, dotato di una super fotocamera e un display eccezionale. Inoltre in questa versione avrai una capacità di memoria praticamente infinita. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

OPPO Reno12 FS in esclusiva Amazon a pochissimo

Sono veramente tante le caratteristiche che rendono OPPO Reno12 FS uno dei migliori entry level sul mercato. Innanzitutto possiede un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Gode di una potentissima batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP64.

Monta un processore Octa-core supportato da ben 8 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB dove potrai archiviare quello che vuoi. Possiede una splendida fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP dotata di ultra grandangolare e una camera frontale da 32 MP per i selfie.

Siamo davvero di fronte a uno smartphone straordinario che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno12 FS a soli 299,99 euro, anziché 329,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.