OPPO Reno12 5G in super offerta: oggi risparmi 100€ (Amazon)

L’OPPO Reno12 5G è uno smartphone di fascia media, con un design elegante con specifiche tecniche avanzate, pensate per offrire un’esperienza utente di alto livello. Attualmente è disponibile su Amazon a 399,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 499,99€.

Il Reno12 5G è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce immagini fluide e colori vibranti. Uno schermo perfetto per guardare video e giocare, tra le altre cose. Il telefono è alimentato da un processore potente, supportato da 12 GB di RAM, che può essere espansa fino a 16 GB grazie alla tecnologia di espansione RAM (4 GB, 8 GB o 12 GB aggiuntivi).

L’OPPO Reno12 5G è equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Una configurazione decisamente completa, che permette di scattare foto dettagliate e ben bilanciate in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità, offrendo una qualità d’immagine superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all’intelligenza artificiale integrata.

La batteria da 5000 mAh del Reno12 5G garantisce un’autonomia eccellente, permettendo di utilizzare il telefono intensivamente per tutta la giornata senza la necessità di ricariche frequenti.

Con questa scheda tecnica estremamente bilanciata e il suo prezzo fortemente ribassato, non possiamo che suggerirti calorosamente di non farti scappare questa offerta: acquistalo ora per averlo a meno di 400€.