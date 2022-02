Oppo Reno 7Z non ha più segreti: ecco le foto dal vivo

A distanza di qualche mese dal lancio della serie OPPO Reno 7, in queste ore il colosso cinese si sta preparando all'introduzione del modello OPPO Reno 7Z di cui abbiamo la possibilità di conoscerne le specifiche e le foto dal vivo grazie a un leak inedito.

Atteso al lancio in Cina nel corso delle prossime settimane, le foto dal vivo provengono dalla certificazione NCC e ci danno modo di farci un'idea piuttosto completa del design definito del device.

Foto dal vivo e specifiche leak di OPPO Reno 7Z

Innanzitutto scopriamo che OPPO Reno 7Z arriverà sul mercato con una fotocamera posteriore tripla con due sensore di grandi dimensioni posti in sequenza e uno più piccolo sul lato sinistro, mentre il flash LED dual tone trova posto sul lato opposto. Frontalmente è ben visibile una fotocamera punch hole nella porzione superiore sinistra del telefono, mentre per quanto riguarda la colorazione nera sembra che al lancio sarà affiancata anche da una variante oro e una blu.

La certificazione NCC svela inoltre la presenza di un caricabatterie con ricarica rapida da 33 W, mentre per quanto riguarda la scheda tecnica il modello svelato dal leak monta 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. In base alle informazioni pubblicate in rete da un leak precedente, è altamente probabile che OPPO Reno 7Z sia un device di fascia media con processore Qualcomm Snapdragon 480+, una batteria da 4500 mAh – possibilmente con ricarica rapida da 33 W come abbiamo visto poche righe più su – e munito del sistema operativo Android 11 con la ColorOS 11.

Settimana scorsa il colosso cinese presentava OPPO Find X5 Series al MWC di Barcellona con un hardware e un design di altissimo livello. OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 Lite saranno disponibili all'acquisto nel corso dei prossimi giorni rispettivamente a 1299,99 euro, 999,99 euro e 499,99 euro con un gran numero di device in omaggio.