Si parla già da diverso tempo del prossimo flagship Oppo della serie Reno, nelle scorse ore la divisione araba del brand ha annunciato ufficialmente che il prossimo 16 marzo si terrà la presentazione di Oppo Reno 5 Pro 5G.

In particolare il lancio di questo modello sarebbe – per ora – riservato ad alcuni mercati mediorientali, tra i quali Emirati Arabi, Oman, Kuwait, Bahrain e Qatar. Nessuna notizia su un possibile arrivo in Italia, per il nostro mercato si vocifera l’arrivo di Oppo Reno 5 Pro+ ma non sappiamo quanto le specifiche tecniche delle due versioni differiscano tra loro. Stando alle indiscrezioni trapelate durante gli utlimi mesi il design sembrerebbe molto simile al modello appena citato.

Reno 5 Pro 5G monta un SoC Qualcomm Snapdragon 865 e il comparto fotografico è dotato di 3 ottiche posteriori, rispettivamente da 50MP con sensore Sony IMX766, da 13MP con Zoom ottico e da 16MP ultra-grandangolare. A completare la dotazione hardware c’è una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida SuperVOOC 2.0 fino a 65W.

Il lancio del nuovo Oppo Reno 5 Pro 5G in Medio Oriente è fissato a martedì 16 marzo, l’evento verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Oppo Arabia. Non abbiamo informazioni sul prezzo di listino e nessun rumor parla di un eventuale arrivo in europa del suddetto modello, attendiamo di scoprire maggiori dettagli a riguardo.

Intanto ricordiamo che tra pochi giorni, precisamente giovedì 11 marzo, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo smartphone top di gamma Oppo Find X3 Pro.

