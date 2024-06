OPPO Reno 12 Pro: sconto immediato di 100 euro su OPPO Store

Il nuovo medio gamma OPPO Reno 12 Pro, nella configurazione da 12+512 GB, è in offerta a 499,99 euro sullo store ufficiale di OPPO grazie al codice RENO12PRO-100, che dà diritto a 100 euro di sconto immediato nel carrello. La promozione prevede inoltre la possibilità di pagare in 3 o 10 rate mensili rispettivamente con Scalapay e PagoDIL, in aggiunta alla consegna gratuita con DHL Express e il servizio di reso entro 14 giorni.

Reno 12 Pro di OPPO è uno smartphone completo, che vanta tra i suoi principali punti di forza un ottimo comparto fotografico, una generosa autonomia e tante funzionalità smart e pratiche grazie all’intelligenza artificiale di Gemini.

OPPO Reno 12 Pro in offerta a 499,99 euro sul sito di OPPO

Gli elementi chiave del Reno 12 Pro sono le tante funzioni software, la fotocamera superiore alla media e l’autonomia affidabile, come già accennato nell’introduzione. Ma un altro aspetto fondamentale è il reparto telefonico, dove eccelle grazie agli ottimi microfoni e all’eccellente ricezione, tutti elementi questi spesso sottovalutati quando si acquista uno smartphone ma che in realtà sono alla base di un’esperienza d’uso appagante.

L’acquisto su OPPO Store consente inoltre di accedere a numerose offerte scontate in bundle:

OPPO Supervooc da 80W a 9,99 euro invece di 49,99 euro

OnePlus caricabatterie Supervooc da 100W Dual Port a 35,99 euro invece di 59,99 euro

OPPO Watch X a 164,99 euro invece di 329,99 euro

OPPO Enco X3i a 64,99 euro invece di 129,99 euro

OPPO Enco Air4 Pro a 44,99 euro invece di 89,99 euro

