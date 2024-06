OPPO Reno 12 5G e Reno 12 Pro 5G su Amazon: POTENTISSIMI e in promozione

Sbarcano su Amazon, con super promozione, i nuovissimi OPPO Reno 12 e 12 Pro. Smartphone 5G dal design super premium, risultano potentissimi grazie a una scheda tecnica d’eccezione, corredata da ottimizzazione software di alto livello. Il modello standard è in preordine, con consegne a partire dal primo luglio. Invece, l’edizione Pro non prevede preordine, ma consegna veloce e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Inoltre, chi deciderà di sceglierli in questo momento, potrà beneficiare di una promozione che darà accesso diretto a un credito da spendere direttamente su Amazon per l’acquisto di prodotti OPPO. Di seguito, i dettagli e i modelli a disposizione.

OPPO Reno 12 5G è disponibile a 499,99€ con cashback di 30€. Scegli il tuo colore preferito e completa il tuo ordine, prima che la disponibilità termini:

OPPO Reno 12 Pro 5G ha un prezzo di lancio di 599,99€ con un rimborso in buoni di 50€. Anche in questo caso, è necessario completare tempestivamente il proprio ordine per approfittarne:

La promozione dedicata ai nuovi smartphone rimarrà attiva fino al 15 luglio, o fino a esaurimento anticipato delle scorte. Indipendentemente dalla presenza del periodo di preordine, le spedizioni saranno completamente gratuite, grazie ai servizi Prime.