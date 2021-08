OPPO ha appena svelato la sua nuova tecnologia “Under Screen Camera“: di fatto, il gigante tecnologico cinese continua ad investire nel settore introducendo migliorie e innovazioni che possono fare la differenza nell'uso quotidiano dei singoli dispositivi. La sua soluzione relativa alla fotocamera sotto al pannello è unica al mondo e l'azienda mira ad essere un punto di riferimento nel settore.

OPPO Under Screen Camera: cos'è e come funziona?

OPPO ha appena tolto i veli alla sua nuova tecnologia che permette di avere una fotocamera selfie sotto il display di uno smartphone, eliminando così fori, notch, gotch ed altri elementi disturbanti.

La compagnia combina hardware e software in un connubio di innovazione senza limiti. OPPO offre una nuova soluzione che permette di utilizzare discretamente la fotocamera frontale sotto l'unità del telefono mantenendo così un design immersivo per il pannello anteriore e una visibilità perfetta sia durante l'uso che a schermo spento.

Questa soluzione risolve molte delle sfide che hanno caratterizzato le selfiecam fin dai loro esordi. Non vi è solo un miglioramento estetico: anche la qualità delle foto, un tempo compromessa, ora non viene minimamente ostruita dal pannello.

Questa rivoluzione segna diverse innovazioni : dalla nuova geometria dei pixel che garantisce al display la qualità di 400 PPI anche nel settore dove è allocata la fotocamera al cablaggio trasparente e al design della cella stessa.

Con la diversa geometria dei pixel di casa OPPO, si ottiene una migliore precisione dello schrmo, una luminosità più elevata in condizioni critiche. L'azienda usa un nuovo circuito che guida un pixel per volta (1-a-1 contro 1-a-2).

Non possiamo non menzionare i nuovi algoritmi AI di imaging sviluppati dal colosso tecnologico asiatico. Molti di questi servono per ridurre la diffrazione, migliorare il bilanciamento del bianco automatico e l'HDR.

L'azienda ha iniziato ad investire nello studio delle fotocamere sotto al display nel lontano 2018 e da allora sono stati richiesti oltre 200 brevetti e il marchio ha rilasciato ben tre generazioni di soluzioni nel corso del tempo.

Non vediamo l'ora di conoscere il primo prodotto OPPO dotato della suddetta features.

