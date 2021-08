OPPO spoilera l'arrivo della nuova tecnologia della fotocamera sotto il display di prossima generazione; questa sarà capace di offrire uno schermo panoramico prospettico mai visto prima.

OPPO: le nuove tecnologie ci stupiranno

Con l'avanzare della tecnologia, i produttori di telefoni stanno ora lanciando dispositivi con caratteristiche uniche, come snapper selfie sotto i pannelli e schermi pieghevoli. Ma ci sono solo una manciata di marchi con tali features sul mercato.

ZTE ha recentemente lanciato il suo secondo smartphone con fotocamera sotto il display: si chiama Axon 30, che è stato messo in vendita oggi in Cina. Xiaomi si sta preparando a lanciare il Mi Mix 4 con tale tecnologia e ora OPPO sembra essere il prossimo in linea per il lancio di un dispositivo dotato della suddetta funzionalità.

Il colosso cinese ha ora mostrato la sua tecnologia della fotocamera sotto il display di prossima generazione, aggiungendo che l'azienda non ha mai smesso di esplorare un'esperienza di visualizzazione più coinvolgente. Ha accennato allo schermo panoramico prospettico che è una combinazione di ben tre tecnologie.

La società ha anche aggiunto che maggiori dettagli al riguardo saranno rivelati domani, ovvero il 4 agosto. Liu Bo Bobee, presidente di OPPO China, ha affermato che questa tecnologia è in lavorazione da oltre due anni.

Secondo i rapporti, l'OEM asiatico ha utilizzato un display personalizzato e un sensore della fotocamera unico al mondo per questa nuova funzionalità. Ha anche ottimizzato l'algoritmo al fine di godere di prestazioni ottimizzate, compreso il bilanciamento del bianco smart, l'HDR e il disappannamento AI. Ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni.

Tuttavia, come suggerito poco fa, OPPO non è l'unico produttore di smartphone che ha in cantiere un dispositivo con un sensore per fotocamera in-display. Come notato, Xiaomi si sta preparando per lanciare il suo Mi Mix 4 alla fine di questo mese, mentre Samsung lancerà il Galaxy Z Fold 3 avente la selfiecam sotto lo schermo l'11 agosto. Honor, che è diventato indipendente da Huawei all'inizio di quest'anno, lancerà anche il suo smartphone di punta con questa feature nelle settimane a venire.

