OPPO intende celebrare il ritorno del gioco del tennis con una nuova iniziativa denominata “Courting the Colour” Di fatto, il colosso tecnologico cinese, insieme al portale Getty Images, intende dar nuova luce alle fotografie del passato, donandole di colore per svelare i segreti celati dietro ogni scatto. La mostra fotografica intende riportare in auge i momenti più significativi dello tennis in una maniera del tutto innovativa.

OPPO e Getty Images insieme per la storia del tennis

Tale iniziativa è stata presentata nel corso di un evento svoltosi pochi giorni fa a Londra. Fra i partecipanti del torneo c'erano Kevin Cho, Managing Director di OPPO UK, Mick Desmond, Com-mercial & Media Director, la leggenda del tennis Greg Rusedski, Andrew Cotter e Caroline Issa. Questi personaggi hanno raccontato congiuntamente i momenti più importanti del gioco del tennis, come l'inclusione sociale e la tematica della moda. Non di meno, durante il workshop londinese, gli utenti hanno potuto saggiare con mano le potenzialità delle lenti di OPPO Find X3 Pro.

Tutte le fotografie sono state oggetto di un pesante restauro da parte dello staff di Getty Images. Con “Courting the Color”, sono uscite fuori sette fotografie che hanno mostrato la cura e l'amore verso questo sport. Pensiamo alle foto di Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry che hanno introdotto la moda e il glamour nelle competizioni sportive e hanno combattuto importanti lotte per far allontanare la massa dai classici stereotipi verso le donne che praticavano sport.

Greg Rusedski ha spiegato:

Il ritorno del tennis va celebrato, e quale modo migliore se non esplorando i momenti iconici che hanno reso questo sport quello che è oggi. L’innovazione e l’elevata tecnologia dietro a questo progetto hanno fatto sì che queste immagini, alcune vecchie di oltre 80 anni, sembrino essere state scattate solo ieri, offrendo un punto di vista inedito e riaccendendo importanti conversazioni su tematiche chiave per il mondo dello sport.

Gregor Almassy, CMO Overseas di OPPO ha affermato:

Come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni, OPPO ha saputo cogliere fin da subito l’essenza dello spirito sportivo e l’importanza dei tornei, dei giocatori e dei fan, duramente colpiti dalla pandemia. Con questo ritorno alle origini speriamo di dare a tutti i tifosi una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito e incoraggiarli a giocare con passione ed emozione. Quale miglior occasione per lanciare questo progetto se non Wimbledon, il cuore pulsante di questo sport.

Infine, Mick Desmond, direttore commerciale e media di AELTC, ha concluso:

Come sport, il tennis si è sempre contraddistinto per ricerca e innovazione, utilizzando tecniche all’avanguardia per migliorare il gioco e aprire la strada a nuova possibilità. È per questo che Wimbledon è incredibilmente orgoglioso di collaborare con OPPO, leader al mondo nel campo dell’innovazione tecnologica, nella campagna Courting the Colour.

L'iniziativa rientra nella nuova filosofia del brand cinese, dedita alla cultura fotografica e all'amore per l'imaging. Esempio di ciò è l'ottimo OPPO Find X3 Pro, un dispositivo più unico che raro che dona agli utenti possibilità creative pressoché uniche. Infatti, è il primo telefono che può gestire l'intera gamma colore PCI-P3 e la profondità colore a 10 bit.

Infine, l'iniziativa “Courting the Colour” rientra nel progetto“Play with Heart” di OPPO, un programma fatto per avvicinare i fan al mondo dello sport del tennis.

