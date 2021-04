Il misterioso telefono “portless” di OPPO con fotocamera sotto il display funziona e le sue specifiche tecniche sono appena trapelate online.

OPPO: vedremo mai un telefono senza porte?

Di fatto, nuove informazioni condivise dal tipster Digital Chat Station su Weibo hanno rivelato che OPPO stia lavorando sul suo primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo e ha anche condiviso alcune altre caratteristiche chiave del misterioso smartphone.

Il misterioso dispositivo su cui il brand cinese sta lavorando è un prototipo “portless“, ossia un device con sensore fotografico posto sotto il pannello e dotato di pulsanti sensibili alla pressione. L’anno scorso, il concept phone Vivo APEX 2020 è stato introdotto con un design davvero senza porte (USB, jack, etc). Il telefono supportava solo la ricarica rapida wireless.

Tuttavia, il gadget di OPPO non sarà uno smartphone completamente senza porte poiché sarà dotato di ricarica sia wireless che cablata. La porta USB del telefono sarà nascosta ordinatamente.

I rapporti hanno affermato che molti OEM di telefonia adotteranno la tecnologia elettrocromica, che è stata precedentemente vista sul guscio posteriore che cambia colore dell’OPPO Reno5 Pro + 5G. La nuova fuga di notizie afferma che le fotocamere posteriori del misterioso telefono saranno nascoste sotto il vetro avente tale caratteristica.

Probabilmente, l’azienda potrebbe utilizzare la stessa funzionalità che OnePlus aveva utilizzato per nascondere le fotocamere posteriori del suo OnePlus Concept One mostrato all’inizio di due anni or sono. Da segnalare che l’informatore non ha condiviso alcuna notizia riguardante le specifiche del misterioso smartphone.

Nelle notizie correlate, il leakster ha anche suggerito come OPPO stesse lavorando su due smartphone pieghevoli. Il primo modello dovrebbe presentare un display da 8 pollici con una cerniera pieghevole verso l’interno e l’altro invece, dovrebbe avere uno schermo da 7 pollici. La società ha preparato un prototipo di quest’ultimo e ha affermato che potrebbe essere vicino alla fase di produzione di massa. Purtroppo non ci sono disponibili informazioni sui tempi di rilascio.

