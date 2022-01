OPPO Pad prende forma: è pronto per contrastare l'iPad?

A distanza di qualche settimana dall'ultimo rumor circa OPPO Pad, l'atteso tablet del colosso cinese, in queste ore una certificazione e un post di Digital Chat Station ci offrono alcuni elementi per valutare le probabili specifiche del device. Infatti, secondo il leaker, sembra che OPPO Pad possa ruotare attorno al processore Qualcomm Snapdragon 870 e disporre anche di una particolare funzionalità in grado di supportare altri device come smartphone, tablet, notebook e molto altro.

Le specifiche rumor di OPPO Pad fanno ben sperare

La certificazione 3C, inoltre, svela che il tablet supporterà la ricarica rapida a 33 W; purtroppo non si hanno informazioni circa il modulo batteria. Precedenti rumor su OPPO Pad indicano con molto probabilità la presenza di un pannello LCD da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera frontale da 8 MP, una fotocamera posteriore singola con sensore Hynix Hi336 da 13 MP, 6 GB di RAM LPDDR4x e possibilmente anche 128 GB di spazio interno.

Con ogni probabilità il tablet arriverà sul mercato con Android 11: c'è molta speranza che il device venga supportato nel tempo e che l'azienda non seguirà i passi di Realme e la triste fine di Realme Pad. Con questi presupposti OPPO Pad potrà distinguersi dal resto dei tablet e magari rappresentare una buona alternativa agli iPad di Apple.