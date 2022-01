OPPO Pad potrà contare su feature esclusive di ColorOS 12

Nelle scorse ore siamo tornati a parlare nuovamente di OPPO Pad, il tablet del colosso cinese che grazie a ColorOS 12 basato su Android 11 offrirà agli utenti alcune funzioni esclusive molto interessanti. Infatti, stando alle ultime informazioni circolate in rete in queste ore, apprendiamo che OPPO starebbe sviluppando un framework per consentire al tablet di supportare operazioni multi-piattaforma con altri dispositivi, quasi come se fosse una sorta di hub digitale tramite cui controllare smartphone, notebook, smart TV e molto altro.

OPPO Pad sfrutterà ColorOS 12 per offrire funzioni esclusive

L'idea dell'azienda, infatti, prende spunto dall'ecosistema Huawei (ma anche di Samsung con SmartThings) che rende possibile la gestione in continuità di tutti i dispositivi smart compatibili indipendentemente dal device utilizzato al momento: il sogno di ogni utente che è alla ricerca di una smart home di nome e di fatto. Gli ultimi rumor su OPPO Pad parlano di un device costituito da un pannello LCD IPS da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre come processore è atteso il SoC Qualcomm Snapdragon 870 con 6 GB di RAM LPDDR4x e spazio interno fino a 256 GB.

Gli ultimi leak, inoltre, confermano la presenza di una batteria da 8080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W tramite un apposito caricabatterie fornito in confezione di acquisto. Infine, lato OS, è ovviamente atteso ColorOS 12 basato su Android 11 con un'apposita modalità “desktop mode“.